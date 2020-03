O sedã Caoa Chery Arrizo 5, modelo 2021, chega às concessionárias com nova transmissão CVT, que passa a contar com 9 velocidades simuladas, e com novas versões: a RT por R$ 74.590 e a RTS, por R$ 83.590, que substituem a RX e RXT, respectivamente. O Arrizo 5 tem como concorrentes o Volkswgen Virtus, Chevrolet Onix Plus e Hyundai HB20S, entre outros.

Com a atualização, o sedã passa a ter torque máximo de 21,4 kgfm, ante os 19,4 kgfm anteriores, além de ter reduzido o consumo médio em 11%, também em relação ao modelo 2020. Tudo isso graças à nova transmissão e a calibração com o motor 1.5 turbo flex, que continua o mesmo, com potências máximas de 150 cv com etanol e 147 cv com gasolina. O processo de desenvolvimento, calibração e ajuste da nova transmissão ao motor foi conduzido pelos engenheiros da Caoa Chery no Brasil.

Segurança

Nos itens de segurança, os novos Arrizo 5 passam a contar com freio de estacionamento eletrônico e Auto Hold. O painel de instrumentos também foi atualizado e agora possui display colorido e visual mais agradável com funções redesenhadas. A versão topo de linha, RTS, recebeu ainda novo acabamento de roda.

O Arrizo 5 se destaca também pelas dimensões. O modelo tem distância entre-eixos de 2.650 mm, altura de 1.487 mm, largura de 1.814 mm e 4.532 mm de comprimento. O porta-malas é de 430 litros.

O sedã da Caoa Chery segue contendo sistemas keyless de partida sem chave e sistema multimídia de 8 polegadas com espelhamento Android e Apple CarPlay. O veículo possui também controle eletrônico de estabilidade e tração, airbags, freio a disco nas quatro rodas com ABS e EBD e sistema ISOFIX de fixação de cadeirinha. No quesito conforto, a direção elétrica, o ar-condicionado eletrônico e a câmera de ré são os destaques, assim como o espaço interno.

Plataforma M1X

Fabricado nacionalmente em Jacareí (SP), o Arrizo 5 foi desenvolvido sob a plataforma M1X, feita em parceria com grandes montadoras globais nos moldes europeus, que garante alto nível de competitividade internacional ao veículo.

Pensada para receber uma família de produtos, a plataforma dá à Caoa Chery a possibilidade de expansão do seu portfólio a partir de projetos modernos e que prezam pelo conforto e segurança.

O modelo tem três anos de garantia para o veículo completo e cinco anos para motor e câmbio. Ele é ofertado nas cores branco e preto (sólidas), azul, cinza e prata (metálicas), além de branco perolizado.

“O Arrizo 5 é um veículo que se destaca no mercado por ser um sedã competitivo e acreditamos que essas mudanças vão aproximá-lo ainda mais do público brasileiro”, comenta Marcio Alfonso, CEO da Caoa Chery.