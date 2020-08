A Caoa Cherry lançou nesta quarta-feira (12) o Tiggo 8, que é fabricado em Anápolis (GO) e é o maior, mais sofisticado e o mais luxuoso modelo da montadora. A partir de amanhã, o SUV que tem capacidade para sete pessoas estará disponível em versão única, denominada TXS, nas concessionárias da marca em todo o País com preço promocional de lançamento de R$ 156.900,00, que estará em vigor por tempo indeterminado. Depois, será vendido por R$ 168.600, que é o preço de tabela.

Chamado pela montadora de a “oitava maravilha do mundo” em seus comerciais, o Tiggo 8 chega com alto nível de refinamento, excelente pacote tecnológico, design contemporâneo, conforto e segurança 5 estrelas, concedidas pelo C-NCAP. Outro destaque é o inédito motor a gasolina 1.6 turbo e 187 cavalos com injeção direta e câmbio automatizado de sete velocidades com alavanca tipo joystick. A Caoa Chery prevê comercializar cerca de 300 unidades por mês do modelo, concorrendo com o Tiguan AllSpace, Mitsubishi Outlander e com o Peugeot 5008. Embora seja um SUV tamanho família, oferece também equipamentos para um perfil mais jovem.

“O Tiggo 8 chega para quebrar todos os paradigmas da indústria. O carro possui uma ampla lista de equipamentos presentes em carros de alto luxo por preço extremamente competitivo”, frisa Marcio Alfonso, CEO da Caoa Chery. O Tiggo 8 passa a ser o sexto modelo a compor a gama de modelos nacionais da Caoa Chery, que já conta com o Tiggo 2, Arrizo 5 e Arrizo 6 produzidos na unidade de Jacareí, em São Paulo, e o Tiggo 5X, o Tiggo 7 e agora o Tiggo 8 que são fabricados na planta de Anápolis, em Goiás.

Design

No design exterior, destaque para a dianteira com um capô vincado, conjunto óptico dianteiro em LED, rodas de 18 polegadas e as caixas de roda em acabamento preto fosco. Na traseira, as lanternas são interligadas com o logotipo na parte central e luz de neblina integrada ao para-choque. Os retrovisores externos igualmente contam com indicadores de luzes direcionais em LED. A saída dupla de escapamento tem formato mais quadrado.

O interior traz materiais de excelente qualidade e refinamento com aço escovado e black piano, laterais e painel com material sensível ao toque e soleira iluminada. Os bancos são revestidos em couro artificial. A configuração dos bancos é modular, o que traz uma série de possibilidades de uso e de maior espaço. Com as três fileiras de bancos em uso a capacidade do porta-malas é de 193 litros. Com a terceira fileira rebaixada, sobe para 889 litros e com a segunda rebaixada chega a 1.930 litros. A tampa do porta-malas elétrico tem abertura por sensor de aproximação e com ângulo de abertura programável.

Outro item que se destaca é a luminosidade interna, assegurada pelo teto solar panorâmico com abertura e fechamento elétricos. Ao sair do veículo o teto solar se fecha automaticamente juntamente com os vidros elétricos - todos, assim como o teto solar elétrico, contam com sistema antiesmagamento.

Em termos de dimensões o Caoa Chery Tiggo 8 tem 4.700 mm de comprimento, 1.860 mm de largura, 1.705 mm de altura e 2.710 mm de entre eixos.

Tecnologia

No que diz respeito a tecnologia, um dos destaques é o painel de instrumentos digital em LCD-TFT de 12,3 polegadas, que possui animação digital de acordo com o modo de condução escolhido, sendo em azul para EcoO e em vermelho para Sport. O sistema multimídia, compatível com Apple Car Play e espelhamento para Android, tem tela touchscreen de 10,25 polegadas de alta resolução. Nela são exibidas, entre outras, as imagens da câmera 360 graus e da câmera de ré.

No console central há ainda uma terceira tela touchscreen de oito polegadas destinada aos controles do ar-condicionado, do tipo dual zone – para o qual há, inclusive, saída para a segunda fileira de bancos. O console central abriga também, ao lado da alavanca de câmbio, um sistema de carregamento de celular por indução, sem cabos (wireless). Já o compartimento central, além de funcionar como apoio de braço, possui interior refrigerado. A partida é do tipo Keyless, sem chave, por botão.

O Tiggo 8 traz ainda o comando de climatização à distância. Oferece também direção elétrica, sistema de áudio com oito alto-falantes, acendimento automático dos faróis, piloto automático (Cruise Control), retrovisores externos dotados de sistema antiembaçante, além de ajuste e rebatimento elétricos, faróis com ajuste elétrico de altura, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, entradas USB disponíveis para os ocupantes da primeira e da segunda fileira de bancos, apoio de braço para a primeira e a segunda fileira de bancos, porta-copos disponíveis para as três fileiras de bancos e outros.

Segurança

O modelo é equipado com sistemas eletrônicos de controle de tração (TCS) e de estabilidade (ESP), sistema de monitoramento de ponto cego (BSD) com aviso sonoro e visual no painel de instrumentos e nos espelhos retrovisores externos, assistente de partida em rampa (HHC), controle eletrônico de descida (HDC), freio de estacionamento eletrônico (EPB) e função Auto Hold, além de sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) pneus. Além disso há seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina.

O sistema de freios é a disco nas quatro rodas (ventilados na dianteira e sólidos na traseira), que atuam conjuntamente com ABS e EBD (distribuição eletrônica de frenagem). Complementando o pacote de segurança do SUV há ainda o BOS (smart pedal), o BAS, sistema de assistência à frenagem, e o ESS, sistema de alerta de frenagem de emergência.

Todos os assentos, inclusive o central da segunda fileira de bancos, contam com cinto de segurança de três pontos. O Tiggo 8 oferece ainda o sistema ISOFIX de fixação de cadeirinhas para transporte de crianças.

Conjunto mecânico

O Tiggo 8 estreia no Brasil o motor de terceira geração Acteco 1.6 Turbo GDI com injeção direta, movido a gasolina, quatro cilindros, 16 válvulas, equipado com intercooler e sincronismo variável de válvulas (VVT). Sua potência máxima é de 187 cv a 5.500 RPM e o torque máximo 28 kgfm de 2.000 a 4.000 RPM. O câmbio wet dual clutch possui sete velocidades, com alavanca tipo joystick e opção de trocas manuais.

De acordo com dados da Caoa Chery, o Tiggo 8 é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos. A retomada de 40 a 80 km/h é realizada em 4,2 segundos; a de 60 a 100 km/h demanda 5,2 segundos e a retomada de 80 a 120 km/h é feita em 6,1 segundos. O consumo oficial do Tiggo 8 é de 9,8 km/l na cidade e 12 km/l na estrada, sempre operando com gasolina.

O novo SUV será vendido em quatro opções de cores: branco (perolizado), preto, prata e cinza (metálicas) e contará com três anos de garantia para o veículo completo e cinco anos para motor e câmbio.