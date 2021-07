O Chevrolet Bolt EV fechou o primeiro semestre como o carro elétrico mais vendido da sua categoria, assim como havia acontecido no ano anterior. Ao todo, cerca de 200 unidades do crossover de zero emissão já estão rodando no país. O Bolt EV desenvolve 203 cv com quase 37 kgfm de torque instantâneo e a autonomia das baterias de 66 kWh é de 416 km, em média, pelo ciclo EPA.

Outros destaques do modelo 100% elétrico da Chevrolet são os 10 airbags, o sistema de som premium Bose, o sistema de câmeras 360 graus, as duas telas configuráveis no painel que trazem todas informações sobre o consumo de energia e carregamento das baterias, além das funcionalidades do sistema de entretenimento a bordo. Em Goiânia, as concessionárias Tudo e Cical estão na lista das 79 concessionárias habilitadas para comercializar e dar assistência técnica ao Bolt EV.

Crescimento

"Os veículos com algum tipo de propulsão elétrica ainda representam pequena parcela das vendas totais, mas seus emplacamentos praticamente duplicam a cada ano no país. Isto mostra que o potencial é enorme. No caso do Chevrolet Bolt EV, observamos que a procura pelo modelo zero emissão é maior entre empresas. Isto porque cada vez mais companhias estão adotando políticas mais sustentáveis, o que inclui a frota de veículos", diz Marcelo Tezoto, gerente sênior de Vendas Diretas da General Motors.



Além de empresas engajadas com práticas sustentáveis, o Bolt EV tem chamado a atenção de companhias de energia, instituições governamentais e até locadoras especializadas em terceirização de frota, que estão transformando o carro elétrico em um novo nicho de negócio.



O fato de ser zero emissão e o baixo custo por quilômetro rodado (até quatro vezes inferior ao de um carro tradicional do mesmo porte) são os principais atrativos do modelo 100% elétrico da Chevrolet. Para empresas, o baixo custo de manutenção e a ampla rede de assistência também são diferenciais.



Conforme a Chevrolet, outra parcela importante de consumidores é formada por entusiastas da tecnologia inovadora. Neste caso, destaca-se também entre as principais razões de compra a performance superior do motor elétrico e a elevada autonomia das baterias do Bolt EV.



"Muitos que optam pelo carro elétrico não estão interessados apenas na performance superior do veículo, mas buscam externar que o discurso pela sustentabilidade que representam é autêntico e abrangente. Além disso, o carro zero emissão agrega uma imagem visionária a líderes e formadores de opinião", observa Marina Willisch, vice-presidente de Relações Governamentais e Comunicação da GM América do Sul.