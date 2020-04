A Audi lança o SUV Audi e-tron no Brasil, primeiro veículo 100% elétrico da marca e totalmente livre de emissões. O modelo já está disponível em concessionárias que possuem a bandeira e-tron, com preço público sugerido de R$ 499.990,00, na versão Perfomance, e de R$ 539.990 na versão Black, possui 4 anos de garantia no veículo e 8 anos nas baterias. Contudo, durante o período de lançamento, o e-tron Perfomance terá preço promocional de R$ 459.990,00, 4 anos de manutenção inclusos e valorização de R$ 15.000,00 na troca do usado.



Produzido na fábrica de Bruxelas, Bélgica, o Audi e-tron, que chega para concorrer com o Jaguar I-Pace, é construído sobre a plataforma MEB. Ele tem dois motores elétricos, que combinam para uma potência total de 408 cv com 66,7 kgfm de torque – as forças são distribuídas em 183 cv de potência e 31,5 kgfm de torque na frente e 224 cv de potência e 36,2 kgfm no motor traseiro. O E-Tron tem autonomia de até 436 quilômetros (ciclo europeu WLTP): em estações de recarga ultra rápida de 150 kW, por exemplo, é possível carregar até 80% da bateria em 30 minutos.

Mesmo pesando mais de 2 toneladas de peso, por ter torque instantâneo, completa 0-100 km/h em 5,7 segundos, com velocidade máxima limitada eletronicamente em 200 km/h. A tração é integral: ele regula a distribuição ideal de torques de acionamento entre os dois eixos em uma fração de segundo. Na maioria dos casos, o SUV usa principalmente seu motor elétrico traseiro para obter a mais alta eficiência. O sistema de baterias de íons de lítio do Audi e-tron pesa cerca de 700 kg e é composto por 36 módulos de alumínio, que deixam o centro de gravidade do Audi e-tron semelhante ao de um sedã.

As baterias também podem recuperar a energia de outras duas maneiras: simplesmente ao tirar o pé do acelerador ou quando o pedal de freio é acionado. Durante mais de 90% de todas as desacelerações, o e-tron recupera a energia exclusivamente por meio de seus motores elétricos. O motorista pode selecionar o grau de recuperação de energia em três níveis utilizando as aletas localizadas atrás do volante, que lembram os tradicionais shift-paddles.

Sem espelho retrovisor

Um dos destaques do Audi e-tron são os retrovisores externos virtuais – uma novidade mundial em modelos de produção em série. Os retrovisores virtuais não apenas reduzem o arrasto, mas também levam a digitalização do veículo a um nível totalmente novo.

O equipamento conta com uma câmera, onde as imagens são processadas digitalmente e exibidas nos monitores internos laterais de 7 polegadas com tecnologia OLED de 1.280 x 800 pixels, cujo brilho se ajusta automaticamente. Se o motorista move o dedo sobre a tela sensível ao toque, símbolos são ativados possibilitando mover a imagem e ajustar o ângulo desejado.

Outras soluções aerodinâmicas também foram adotadas, como a suspensão a ar, que se ajustam individualmente às condições da estrada. Dependendo da velocidade e preferência do motorista, a altura da suspensão varia até 76 milímetros. Especialmente em viagens mais longas, uma altura de condução mais baixa melhora a aerodinâmica e também contribui para a autonomia.

Versões, preços e opcionais

Entre itens do pacote de itens de série do e-tron Performance, destaque para o ar-condicionado de 4 zonas, teto solar elétrico panorâmico, faróis Full LED com assistente de farol alto, controle de cruzeiro adaptativo com assistente de saída de faixa, abertura e fechamento elétrico do porta-malas, auxílio de estacionamento plus com display 360º.

Como equipamentos de informação e entretenimento, os principais destaques são rádio MMI com sistema de navegação e interface para smartphones com sistema iOS e Android. Há também o Audi virtual cockpit plus, onde o motorista pode escolher entre duas visões.

Como opcional nesta versão existe apenas a pintura metálica e o Pacote Tecnológico, que contempla head-up display, pre sense dianteiro – que avisa o motorista e prepara o veículo para o caso de uma colisão iminente – e o Night Vision Assist.

Perfomance Black

A versão topo de linha é a Performance Black, que agrega no interior bancos dianteiros esportivos em Alcântara, acabamentos na cor cinza volcano e teto interior na cor preta. No exterior, incorpora o kit S line com soleiras em alumínio e iluminadas, capa do retrovisor externo na cor preta, frisos decorativos em High Gloss Black e pinças de freio laranja. De série nessa versão há também o sistema de som Bang & Olufsen 3D, com 16 alto falantes.

Na Performance Black, além dos opcionais de pintura metálica e Pacote Tecnológico, os clientes podem acrescentar os retrovisores virtuais, faróis full LED Matrix HD com luz de direção dinâmica e o Audi Side Assist. Este último é um pacote que contempla o Audi Pre Sense traseiro (reconhece a iminência de uma colisão e regula o tensionamento dos cintos dianteiros, posicionamento de banco e fechamento de teto solar e vidros)

Traz ainda o Exit Warning Assist (aviso de perigo quando os passageiros estão saindo do veículo), o Audi Side Assist (aviso de perigo em mudança de faixa) e o Assistente de Tráfego Reverso (informa o condutor sobre a possibilidade de um acidente ao realizar uma manobra traseira com a utilização dos sensores e radares do veículo, além de uma breve utilização dos freios caso necessário). As rodas em ambas as versões são de 21 polegadas, mas na Performance Black o desenho é exclusivo.