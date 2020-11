A Americar (Associação América Latina da Imprensa de Carros) anunciou os vencedores do Prêmio Americar 2021 que foram escolhidos por 57 jornalistas de 12 países da América Latina. Após várias etapas de votações, o Novo Nissan Versa foi eleito o Melhor Carro, com 42% dos votos, na categoria que engloba todos os automóveis produzidos e montados na América Latina.

Importado do México e desenvolvido em três pilares – tecnologia, design e conforto, o Novo Nissan Versa 2021 é oferecido em quatro versões - Sense 1.6 16V (câmbio manual), Sense 1.6 16V (CVT), Advance 1.6 16V (CVT) e Exclusive 1.6 16V (CVT), com preços entre R$ 72.990 e R$ 92.990.

O Ford Territory foi escolhido o Melhor Importado, com 54% votos, enquanto o Volkswagen Nivus foi eleito o Melhor SUV, com 38%; Fiat Strada, Melhor Picape, com 88% e o Audi E-Tron, o Melhor Eletrificado, com 54% dos votos.

Apesar do ano atípico em decorrência da pandemia do coronavírus, a Americar compreende o quanto é importante manter ativa a premiação, uma das mais respeitadas do setor. A entidade reforça que, mais uma vez, mantém sua imparcialidade de contar apenas com a contribuição e trabalho dos seus associados O jornalista Wanderley Carlos de Faria, do blog Sobre Rodas, participa do júri do Prêmio Americar.

Mais uma vez, nesta edição os troféus criados pelo artista plástico goiano Omar Souto para simbolizar a integração entre as peças de um carro com as mãos de motorista, comandando os rumos e caminhos do setor. Ao longo de seus 60 anos de carreira, já expôs em vários países, como Estados Unidos, México, Holanda e França. Entre as suas obras, destaque para a maior Via Sacra do mundo, construída em 1988, ao longo dos 18 km da Rodovia dos Romeiros, ligando Goiânia a Trindade.