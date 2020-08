Antecipando os preparativos para a chegada da nova geração do Versa, confirmada para o último trimestre do ano, a Nissan lançou nesta quinta-feira (13) o sedã compacto Versa V-Drive, que é fabricado no Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ). A novidade será oferecida em quatro versões: Drive 1.6 16V com câmbio manual e Special Edition 1.6 16V, Drive Plus 1.6 16V e Premium 1.6 16V equipadas com a transmissão que dispensa a troca de marchas. Os preços partem de R$ 60.990 até R$ 77.990.

O Nissan Versa V-Drive chega às mais de 180 revendas da marca em todo o país com motor 1.6 16V, de 111 cavalos, propulsor também fabricado em Resende. O modelo marca um novo posicionamento de mercado do até então Nissan Versa e vem com novas versões e, com isso, recebeu um novo nome.

Entre os atributos do Nissan Versa V-Drive destaque para o porta-malas amplos – 460 litros (VDA) – e o espaço interno. Para os passageiros do banco traseiro, por exemplo, são 930 mm de espaço para cabeça; 1,32 m para ombros e 940 mm de espaço para pernas. O motorista tem ampla área também: 1,01 m para cabeça; 1,32 m para ombros e 1,06 m para

O Nissan Versa V-Drive conta com o Compromisso Nissan. Trata-se de um pacote de manutenção que engloba 2 anos de Assistência 24h pelo Nissan Way Assistance, 3 anos de garantia de fábrica e o menor custo de manutenção do segmento. O sedã também sairá da linha de montagem com o adesivo do Sem Parar. O cliente Nissan do sedã que quiser ativar a assinatura terá vantagens exclusivas, entre elas desconto de 10% nas mensalidades.

Preços e versões

1.6 16V (R$ 60.990)

Transmissão manual de 5 velocidades, ar-condicionado, acabamento de tecido nos bancos, banco do motorista (Comfort Seat) rebatível e com ajuste de altura, computador de bordo, direção elétrica progressiva, vidros traseiros e dianteiros com acionamento elétrico, volante com regulagem de altura, tomada de 12V integrada ao console central, retrovisores externos com regulagem manual interna, grade frontal com acabamento cromado, rodas de aço aro15, air bags para o motorista e passageiro, freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA), trava elétrica com acionamento por controle remoto, rreparação para áudio, antena de teto, dois alto falantes e abertura interna do porta malas.

Special Edition 1.6 16V (R$ 68.690)

Todos da 1.6 16V acrescidos de câmbio XTRONIC® CVT com função Overdrive, comandos de áudio e telefone no volante, acabamento prata na manopla do câmbio, painel de instrumentos Fine Vision, central multimídia com rádio AM/FM, mp3 player, tela colorida de 6,75 polegadas, Apple CarPlay, Android Auto, função RDS, conector USB, auxiliar e Bluetooth e quatro alto falantes.

Plus 1.6 16V (Preço R$ 72.990)

Todos da Special Edition 1.6 16V acrescidos de para-sol com espelhos para o motorista e passageiro, porta-malas com iluminação, luzes de leitura para o motorista e passageiro dianteiro, maçanetas externas na cor do veículo, retrovisores elétricos rebatíveis na cor do veículo, rodas de liga leve aro 15, alças de segurança no teto para o passageiro frontal e passageiros traseiros, bancos com revestimento premium*, acabamento das portas dianteiras com revestimento premium*

Premium 1.6 16V (Preço R$ 77.990)

Todos da Plus 1.6 16V acrescidos de ar-condicionado automático digital, acabamento do volante com revestimento premium*, aerofólio traseiro na cor do veículo, maçanetas externas cromadas, retrovisor externo com luzes indicadoras integradas, rodas de liga-leve aro 16 polegadas, faróis de neblina com acabamento cromado, limpador de para-brisa com controle intermitente ajustável, câmera traseira com imagem integrada ao display do rádio, central Multimídia Multi-App com rádio AM/FM, MP3 Player, display colorido de 7", Apple CarPlay, Android Auto, função RDS, loja Multi-App de aplicativos, conector USB, Bluetooth, conexão à internet através de Wi-fi.

*Couro e couro sintético integrados