Política Zezé Di Camargo, Jorge e outras celebridades discutem segurança e previdência com Moro e Guedes O evento estava sendo considerado sigiloso pelas assessorias dos ministros da Economia e Justiça

Os ministros Paulo Guedes e Sergio Moro buscaram apoio para a reforma da Previdência e para o pacote anticrime durante uma reunião com celebridades, cantores, empresários e atletas na noite dessa terça-feira (9). Entre os convidados estavam os cantores sertanejos Zezé Di Camargo, da dupla com Luciano, e Jorge, da dupla Jorge & Mateus. Quem também esteve no eve...