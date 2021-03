Política Zero problema com Lira, diz Bolsonaro um dia após ameaça de presidente da Câmara Lira afirmou na quarta-feira (25) que, se não houver correção de rumo na pandemia, a crise pode resultar em "remédios políticos amargos" a serem usados pelo Congresso, alguns deles fatais

Um dia depois de o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ter cobrado uma mudança de rumos do governo na pandemia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não existe "problema nenhum" entre ele e o parlamentar. Bolsonaro se reuniu com Lira nesta quinta-feira (25), no Palácio do Planalto. Na saída, o presidente acompanhou o líder do centrão até seu carro e depo...