Política Zander Fábio e Cristina Lopes são nomeados secretários na prefeitura de Goiânia Os decretos com os nomes dos novos auxiliares foram publicados no Diário Oficial do Município

Zander Fábio (Patriota) e Cristina Lopes (sem partido) foram nomeados nesta quarta-feira (7) para comandar as secretarias municipais de Cultura e de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, respectivamente. Os dois foram colegas do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), quando este ocupava cadeira na Câmara de Goiânia. Os decretos com os nomes dos novos auxil...