Zander Fábio e Cristina Lopes são nomeados secretários

Zander Fábio (Patriota) e Cristina Lopes (sem partido ) foram nomeados ontem para comandar as secretarias municipais de Cultura e de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, respectivamente. Os dois foram colegas do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), quando este ocupava cadeira na Câmara de Goiânia. Os decretos com os nomes dos novos auxiliares foram publicado...