Política Zacharias Calil reforça vontade de se candidatar ao Senado Deputado ressaltou em entrevista que pretende promover pesquisas, mas que tem respaldo do presidente nacional do Democratas para reivindicar candidatura

O deputado federal e médico cirurgião pediátrico Zacharias Calil (DEM) reforçou durante o programa Jackson Abrão Entrevista, nesta segunda-feira (6), a vontade de se candidatar ao Senado nas eleições de 2022. Segundo ele, o tema já foi debatido com o presidente nacional do Democratas, ACM Neto, com o líder da sigla na Câmara, Efraim Filho, e também com o governador d...