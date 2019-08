Política Zé Carapô é indicado vice-líder do governo na Assembleia Deputado deve ter as mesmas prerrogativas do líder do Governo, Bruno Peixoto (MDB), para ajudar na articulação de projetos

Apesar de a função não ser prevista oficialmente no regimento interno da Assembleia Legislativa, o governo terá agora um vice-líder na Casa, o deputado estadual Zé Carapô (DC). Ele se soma ao líder, Bruno Peixoto (MDB), para auxiliar na articulação de projetos de interesse do governador Ronaldo Caiado (DEM) no Legislativo.A comunicação da indicação foi feita por ofício ...