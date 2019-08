Política Youtuber que ameaçou Bolsonaro diz estar "com medo e arrependido" Ele explicou que 'estava muito indignado' no dia que gravou vídeo, após fazer trabalho comunitário em região carente de São Paulo e ouvir falas do presidente sobre o pai do presidente da OAB

O youtuber Vinícius Guerreiro, o Vina Guerreiro, de 37 anos, disse que está arrependido de ter ameaçado Jair Bolsonaro. E com medo. Em entrevista ao Estadão, ele contou que fez o vídeo com ataques ao presidente, no dia 30 de julho, porque havia passado um dia tenso em que fez exaustivo trabalho em uma comunidade carente da zona Sul de São Paulo e, mais tarde, j...