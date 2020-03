Política XP Ipespe: popularidade de Bolsonaro volta ao menor nível desde início do mandato O levantamento também mostra que a piora na avaliação do governo coincide com uma inversão na percepção sobre a condução da política econômica

A popularidade do presidente Jair Bolsonaro caiu em março para o menor nível desde o início do seu mandato, segundo a pesquisa da XP Ipespe. Neste mês, 30% dos entrevistados consideraram a administração ótima ou boa ante 34% em fevereiro. Em setembro de 2019, essa avaliação também havia sido de 30%. Em comparação, cresceu de 29% para 31% aqueles que veem o governo c...