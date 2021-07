Política Witzel pode ser incluso em programa de proteção e testemunhas Senador Aziz pede a inclusão no programa de Witzel, sua esposa e seus três filhos menores de idade

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), solicitou ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos a inclusão do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel e de seus familiares no programa de proteção às testemunhas, com direito à proteção e ajuda de custos.A defesa de Witzel enviou à CPI requerimento pedindo proteção para que possa dep...