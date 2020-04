Política Witzel exonera subsecretária de Saúde durante a pandemia Mariana Scardua respondia por áreas envolvidas no combate ao coronavírus, como as de gestão de unidades de saúde do Estado, regulação de leitos e protocolos sobre manejo de medicamentos

Em meio à crise do coronavírus, o governo do Estado do Rio de Janeiro promoveu mudanças em sua equipe de Saúde. A subsecretária de Gestão da Atenção Integral da Saúde, a médica Mariana Scardua, foi exonerada do cargo, junto com o seu chefe de gabinete, o advogado Luiz Otávio Mendonça. Scardua respondia por áreas envolvidas no combate ao coronavírus, como a...