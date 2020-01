Política Witzel esqueceu a ética e a moral, diz Mourão

Hamilton Mourão, presidente em exercício, afirmou ontem que governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), “esqueceu” a moral e a ética ao divulgar vídeo de conversa que tiveram por telefone. “Em relação ao governador Witzel, ele diz que foi fuzileiro naval. Eu acredito que ele se esqueceu da ética e da moral que caracterizam as Forças Armadas quando saiu do corpo de fuzile...