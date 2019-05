Política Witzel diz que polícia não mata inocentes Governador fez a declaração ao comentar ação de criminosos na noite deste domingo (26), em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou hoje (27), que a polícia atua para enfrentar traficantes e não mata inocentes, ao comentar a ação de criminosos na noite de ontem (26), em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, que atiraram contra um grupo que participava de festa em um bar. Quatro pessoas morreram. "É mais uma demonstração do pod...