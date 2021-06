Política Witzel diz que perseguição do Planalto a governadores agravou pandemia Alvo de impeachment na Assembleia Legislativa fluminense em processo sobre desvio de recursos da saúde, Witzel depõe hoje à CPI da Covid no Senado

O ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC) afirmou a jornalistas nesta quarta-feira (16) que a gravidade da pandemia no Brasil se deve à postura do Palácio do Planalto no enfrentamento da crise sanitária, inclusive ao que classificou como “perseguição” a ele e outros governadores. Alvo de impeachment na Assembleia Legislativa fluminense em processo sobre d...