Política Witzel cita doutorado em Harvard sem nunca ter estudado na instituição Assessoria de comunicação da UFF informou que governador nunca pediu para participar da seleção bolsa paga pelo governo brasileiro para estudar na universidade americana

O governador do Rio, Wilson Witzel, informou em seu currículo Lattes que parte de seu curso de doutorado na Universidade Federal Fluminense (UFF) teria sido feito na universidade americana de Harvard. A informação, no entanto, é incorreta. A denúncia foi feita pelo jornal O Globo. A assessoria do governador informou que o registro na plataforma digital dizia respe...