Política Witzel bate boca com Flávio Bolsonaro em CPI da Covid e diz que não é porteiro para ser intimidado Discussão ocorreu em meio a depoimento à comissão de governador cassado do Rio de Janeiro

Em uma sessão tumultuada da CPI da Covid, o ex-governador Wilson Witzel (PSC) bateu-boca com o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, e disse que não era "porteiro" para ser intimidado pelo parlamentar. A fala era uma referência ao porteiro do condomínio em que o presidente Jair Bolsonaro tem residência no Rio de...