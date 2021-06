Política Witzel abandona CPI da Covid após bater boca com Flávio Bolsonaro e senadores governistas Ex-governador do RJ pediu para encerrar depoimento, amparado por habeas corpus do STF

Em uma sessão tumultuada da CPI da Covid, o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC) bateu boca com o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), disse que não era “porteiro” para ser intimidado pelo parlamentar e abandonou a comissão no início da tarde desta quarta-feira (16). Witzel estava sendo questionado pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE) sobre ...