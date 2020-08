Política Wilson Witzel é afastado do Governo do Rio em decisão do STJ PF investiga governador por suposto desvio de recursos na pandemia; Pastor Everaldo é alvo de mandado de prisão

A Polícia Federal deflagra na manhã desta sexta-feira (28) operação para afastar, por ordem do STJ (Superior Tribunal de Justiça), o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), do cargo. Os policiais também buscam cumprir mandados de prisão contra o presidente do PSC, pastor Everaldo, e o ex-secretário Lucas Tristão, braço direito de Witzel. A primeira-da...