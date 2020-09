Política Wilder Morais terá Valdelice Ribeiro como vice na chapa para a prefeitura de Goiânia Anúncio foi feito após reunião do ex-senador com a executiva do Avante, partido da agora pré-candidata a vice na capital

O ex-senador Wilder Morais (PSC), que é pré-candidato à prefeitura de Goiânia, confirmou que Valdelice Ribeiro (Avante), a Nega na Moda, será a candidata a vice na sua chapa. Anúncio foi dado após convite realizado em reunião com a executiva do partido da empresária, nesta quinta-feira (10). Valdelice, de 59 anos, é conhecida pela atuação com os lojistas da Região...