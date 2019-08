Política Wilder Morais assume comando do Pros em Goiás Evento é marcado por declarações de apoio à permanência do vice-governador Lincoln Tejota na sigla; disputa pela Prefeitura de Goiânia já tem dois nomes

O secretário de Indústria e Comércio e ex-senador Wilder Morais oficializou sua filiação ao Pros em evento realizado ontem, em Goiânia. A solenidade foi marcada por declarações relacionadas à chapa majoritária do partido para disputa da Prefeitura de Goiânia no próximo ano e por pedidos para que o vice-governador de Goiás, Lincoln Tejota, permaneça no partido. A fras...