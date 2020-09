Política Wilder confirma que vai ser vice de Vanderlan na disputa em Goiânia Decisão foi tomada após reunião, no fim da tarde e início da noite desta terça-feira (15), entre Wilder e Vanderlan

O convite para Wilder Morais (PSC) ser o vice de Vanderlan Cardoso (PSD) na disputa pela prefeitura de Goiânia, feito pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) foi aceito pelo ex-senador no início da noite desta terça-feira (15). O dia foi de diálogos de Wilder, que até então era pré-candidato a prefeito, com as lideranças partidárias que o apoiam. Com o martelo batido...