Wilder anuncia Valdelice Ribeiro, do Avante, na vice

Os partidos começam a definir os candidatos a vice nas chapas que vão disputar a Prefeitura de Goiânia nas eleições municipais. Além das convenções, as siglas com articulações mais avançadas já têm anunciado os nomes escolhidos. Na manhã de ontem foi a vez do ex-senador Wilder Morais (PSC), que escolheu Valdelice Ribeiro (Avante), conhecida como Nega na Moda, para su...