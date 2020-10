Política WhatsApp recebe do TSE 1020 denúncias Uso do aplicativo de mensagens, que já está banindo contas, para divulgar conteúdo eleitoral será alvo de medidas do Ministério Público e da Justiça

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) enviou ao WhatsApp 1.020 denúncias de disparo em massa feitas por usuários do aplicativo de mensagens no período eleitoral deste ano. A informação foi divulgada ontem pela empresa e pela Justiça Eleitoral.Ao todo, foram recebidas 1.037 denúncias públicas, mas elas passaram por filtros do tribunal, que verificou que nem todas se tra...