Política WhatsApp barra contas do PT por disparos em massa Gleisi Hoffman, presidente do partido, disse que a punição acontece dentro de um contexto maior: a batalha em torno do polêmico "PL das Fake News"

O PT teve nove de suas contas no WhatsApp desativadas nas duas últimas semanas por envio automatizado de mensagens, em um processo que envolveu denúncias de spam político. As duas ações são proibidas pelos termos de uso da plataforma. O partido confirmou ao UOL que estes eram todos os canais que tinham no WhatsApp e eles foram tirados do ar a partir de 25 de jun...