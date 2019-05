Política Wesley Batista se torna réu por uso de informação privilegiada De acordo com o MPF, Wesley comandou operações de câmbio quando era gestor da Seara Alimentos e Eldorado Celulose, em maio de 2017

O juiz Diego Paes Moreira, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, aceitou nesta quinta-feira (16) a denúncia do Ministério Público Federal contra o empresário Wesley Batista, que agora é réu por insider trading. O crime se caracteriza por utilização de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. A defesa do empresário tem 10 dia...