Política Wellington Matos toma posse e Lúcia Vânia diz que segue com Caiado Em evento de posse do novo titular da Seds, ex-senadora e governador trocaram elogios; democrata afirmou que conta com ex-auxiliar em 2022

Ex-diretor financeiro da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Wellington Matos tomou posse ontem como secretário de Desenvolvimento Social de Goiás (Seds), em solenidade realizada no salão Gercina Borges, no Palácio das Esmeraldas. O cargo era ocupado pela ex-senadora Lúcia Vânia, que trocou elogios com o governador Ronaldo Caiado (DEM) durante o evento e acen...