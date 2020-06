Política Weintraub já está nos EUA, afirma irmão de ex-ministro pelo Twitter Weintraub é investigado no inquérito das fake news no STF, e também é alvo de processo por racismo contra chineses na Corte

O assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, Arthur Weintraub, afirmou em sua conta oficial no Twitter que seu irmão, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, já chegou aos Estados Unidos. Weintraub deixou o cargo e foi indicado, pelo governo, a uma diretoria do Banco Mundial. Obrigado a todos pelas orações e apoio. Meu irmão está nos EUA. — Arthur W...