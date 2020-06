Política Wassef deixa defesa de Flávio Bolsonaro

O advogado do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Frederick Wassef, declarou ontem que resolveu deixar de defender o filho do presidente no caso que apura suposto esquema de “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), em entrevista à emissora CNN. A saída de Wassef do caso foi confirmada pelo senador em sua conta oficial do Twitter. Ele deixa o cas...