Política Vou ter que sair na porrada com um bosta desses, diz Bolsonaro sobre senador que pediu CPI da Covid No domingo (11), o senador Jorge Kajuru havia divulgado gravação de uma conversa telefônica entre ele e Bolsonaro. No trecho que veio a público, Bolsonaro pedia ao senador que ampliasse o escopo da CPI para que atingisse também prefeitos e governadores

Em conversa gravada com o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) na noite de sábado (10), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) de "bosta" e afirmou que teria que "sair na porrada" com o autor do requerimento de criação da CPI da Covid-19. "Se você [Kajuru] não participa [da CPI], vem a canalhada lá do Randolfe Rodrig...