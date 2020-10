Política Vou provar minha inocência, diz senador flagrado com dinheiro entre as nádegas Em nota encaminhada ao senador Fernando Bezerra (MDB-PE), líder do governo no Senado, o parlamentar comunicou sua saída da vice-liderança do governo

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR), que teve dinheiro vivo apreendido entre as nádegas pela Polícia Federal na quarta-feira (14) em Roraima afirmou nesta quinta-feira que vai cuidar da sua defesa e provar sua inocência. Em nota encaminhada ao senador Fernando Bezerra (MDB-PE), líder do governo no Senado, o parlamentar comunicou sua saída da vice-liderança do gov...