Política Vou prestar esclarecimentos ao STF sobre pai do presidente da OAB, diz Bolsonaro 'O que eu falei de mais? Que eu tive conhecimento na época... Eu ofendi o pai dele? Não ofendi', afirmou o presidente na manhã desta sexta

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta sexta-feira, 2, que irá prestar os esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as suas declarações em relação à morte do pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. Na quinta-feira, dia 1º, o ministro do STF Luís Roberto Barroso, deu um prazo de 15 dias para Bolsonaro, desde que c...