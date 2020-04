Política Votos de Celso de Mello serão decisivos na defesa de Lula contra Moro Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusa o ex-juiz, e agora também ex-ministro, Sérgio Moro de agir com parcialidade ao condenar o petista no processo do tríplex do Guarujá

O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ação em que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusa o ex-juiz, e agora também ex-ministro, Sérgio Moro de agir com parcialidade ao condenar o petista no processo do tríplex do Guarujá, que começou em dezembro de 2018, ganhou novos contornos após o vazamento de mensagens privadas entre Moro e procuradores ...