Política “Voto impresso possui riscos significativos, além do custo”, diz Luís Roberto Barroso Contrário à PEC do voto impresso, o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, alerta para histórico de fraudes no País e gastos de R$ 2 bi

Fraudes, judicialização dos resultados da eleição e quebra de sigilo, com reforço à compra de votos e ao voto de cabresto, são alguns dos riscos técnicos acarretados pelo voto impresso, esclarece o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, crítico da adoção desse sistema de votação, no qual insiste o presidente Jair Bolsonaro (sem ...