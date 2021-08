Política Votação ocorre em meio ao crescimento de tensão

A ida da PEC do Voto Impresso a plenário, mesmo após ter sido rejeitada pela comissão especial, ocorre em meio à insistência do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a respeito do assunto. O presidente fez, nas últimas semanas, uma série de ameaças ao sistema eleitoral e constitucional sob suposto descrédito da forma atual de votação.As constantes falas de Bolsonaro sobr...