Política Votação no Senado divide bancada

A disputa no Senado pela mesa diretora divide os senadores goianos. Enquanto Jorge Kajuru (Cidadania) mantém candidatura própria como forma de protesto, mas pode apoiar Simone Tebet (MDB), Vanderlan Cardoso (PSD) já está fechado com Rodrigo Pacheco (DEM) e Luiz Carlos do Carmo (MDB) ainda não se decidiu. Vanderlan acompanha a posição do partido, em prol da candidatura...