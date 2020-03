O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), anunciou que a sessão extraordinária para votar o decreto de calamidade pública na capital será nesta terça-feira (24). O texto deve ser protocolado ainda nesta segunda (23) pela prefeitura.

A sessão está marcada para as 9h da manhã. O decreto reconhece a calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus. Para ser aprovado, ele precisa de apenas um turno no plenário.

Até então, as votações do Legislativo estavam suspensas para prevenir o avanço do vírus. Por esse motivo a sessão desta terça será em regime extraordinário.

Como mostrado pelo POPULAR, Policarpo iniciou contato com vereadores para viabilizar o quórum e realizar uma sessão apenas para cumprir o rito previsto para o início de tramitação de projetos.