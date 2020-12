Política Votação do aumento da contribuição previdenciária em Goiânia tem pedido de vistas na CCJ Projeto enviado pela Prefeitura de Goiânia prevê que a contribuição dos servidores passe de 11 para 14%

O vereador Zander Fábio (Patriota) pediu vistas na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), da Câmara Municipal de Goiânia, do projeto da Prefeitura de Goiânia, que prevê aumento de 11 para 14% na contribuição dos servidores municipais para a previdência. Com isso a sessão foi suspensa. O relatório foi elaborado pelo líder do prefeito na Casa, Wellington Peixot...