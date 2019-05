Política Votação de medida provisória sobre Coaf no Senado mobiliza governo Esforço é para que texto aprovado na Câmara não seja mudado; líder do PSL, porém, quer órgão em pasta de Moro

A articulação de senadores para reverter a decisão da Câmara que tirou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) das mãos do ministro da Justiça, Sérgio Moro, colocou o Palácio do Planalto em alerta. A articulação do grupo é capitaneada pelo próprio líder do PSL na Casa, Major Olimpio (SP), e prevê a aprovação de uma emenda à medida provisória que reduziu o...