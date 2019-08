Política Votação da reforma na CCJ do Senado pode ficar para o dia 5

A votação da Reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, prevista para a próxima quarta-feira, 4, pode ficar para o dia seguinte, de acordo com o relator da proposta, Tasso Jereissati (PSDB-CE). O parlamentar fez a leitura do parecer ontem em sessão do colegiado.O atraso pode ocorrer se as discussões se alongarem, afirmou o relator. A...