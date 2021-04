Política Volta de quinquênio vai custar R$ 30 milhões por ano aos cofres da Prefeitura de Goiânia Rogério Cruz (Republicanos) diz que benefício serve para aumentar cálculo de aposentadoria dos servidores; projeto de retomada está na CCJ da Câmara

A retomada da previsão legal do quinquênio dos servidores da Prefeitura de Goiânia deve custar, em média, R$ 30 milhões por ano aos cofres do município, segundo informações da Secretaria de Finanças. O valor corresponde aos novos benefícios que devem entrar na folha de pagamento do Paço, caso a Câmara de Goiânia aprove projeto de lei que trata sobre o assunto. E...