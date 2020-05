Política “Você tem 27 Superintendências, eu quero só uma no RJ”, disse Moro em depoimento sobre Bolsonaro Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública confirmou a pressão que sofreu do presidente

No depoimento prestado no dia 2 de maio à Polícia Federal (PF), divulgado nesta terça-feira (5) pela CNN Brasil, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, confirmou que sofreu pressão do presidente Jair Bolsonaro, principalmente por mensagens, para trocar o comando da superintendência da PF do Rio de Janeiro. O ex-juiz federal também afirmou no...