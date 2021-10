Política Vitti confirma saída da SIC Joel Sant´Anna Braga, irmão de Alexandre Baldy, deve assumir a pasta em acerto do PP para voltar à base de Caiado

O secretário de Indústria e Comércio (SIC), José Vitti, afirma que já conversou com o governador Ronaldo Caiado (DEM) para acertar a saída da pasta, que foi oferecida ao PP no acordo para o partido voltar à base. Joel Sant´Anna Braga, presidente do PP metropolitano e irmão do presidente estadual da sigla, Alexandre Baldy, deve assumir a secretaria nos próximos dias. Vitti, que es...