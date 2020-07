Política Vitor Hugo defende ações para a educação básica Deputado por Goiás é cotado para o MEC e diz que seu trabalho estaria completamente alinhado com planejamento de Bolsonaro

Considerado “reserva” entre as opções para assumir o comando no Ministério da Educação (MEC) nos próximos dias, o deputado federal por Goiás e líder do governo na Câmara, Vitor Hugo (PSL), afirma que, se for escolhido para o cargo, deve promover ações alinhadas com as ideias defendidas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), desde a época da campan...