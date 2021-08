Política Vitor Hugo confirma motociata de Bolsonaro em Goiânia nesta sexta-feira Parlamentar disse que o presidente da República dará “uma volta” pela capital acompanhado por apoiadores

O deputado federal Vitor Hugo (PSL) confirmou que o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), participará de motociata em Goiânia nesta sexta-feira (27). Em postagens nas redes sociais, o parlamentar informou que os apoiadores do presidente devem se concentrar no estacionamento do antigo aeroporto de Goiânia, no setor Santa Genoveva, por volta das 14h30. ...