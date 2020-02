Política Vitor Hugo acredita que continua líder do Governo na Câmara "Passei a manhã discutindo reforma administrativa com o presidente", disse o deputado por Goiás. Osmar Terra (MDB) afirma que não recebeu convite, como tem sido cogitado.

O líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo (PSL-GO), acredita que continuará no cargo. Ele disse que não recebeu sinalizações do presidente Jair Bolsonaro de que poderá ser substituído pelo ex-ministro Osmar Terra (MDB), como tem sido cogitado no Palácio do Planalto. "Passei a manhã discutindo reforma administrativa com o presidente", afirmou rapidamente a ...